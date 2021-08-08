Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женская сборная США по баскетболу обыграла Японию и взяла золото ОИ-2020

Женская сборная США по баскетболу обыграла Японию и взяла золото ОИ-2020
Аудио-версия:
Комментарии

В финале женского олимпийского баскетбольного турнира в Токио сборная США обыграла национальную команду Японии со счётом 90:75.

В составе чемпионок лучшими в матче были Бриттни Грайнер (30 очков), Эйжа Уилсон (19 очков) и Брианна Стюарт (14 очков). У японок наиболее результативными в игре стали Маки Такада (17 очков), Нако Мотохаси (16 очков) и Руи Матида (8 очков).

Олимпийские игры (ж). Финал
08 августа 2021, воскресенье. 05:30 МСК
США
Окончен
90 : 75
Япония
США: Грайнер - 30, Уилсон - 19, Стюарт - 14, Бёрд - 7, Таурази - 7, Gray - 6, Лойд - 3, Atkins - 2, Фоулс - 2, Collier, Diggins-Smith, Чарльз
Япония: Такада - 17, Мотохаси - 16, Мавули - 8, Матида - 8, Miyoshi - 5, Hayashi - 4, Окойе - 4, Miyazaki - 3, Miyazawa - 3, Акахо - 3, Todo - 2, Нагаока - 2

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021