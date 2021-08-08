Женская сборная США по баскетболу обыграла Японию и взяла золото ОИ-2020

В финале женского олимпийского баскетбольного турнира в Токио сборная США обыграла национальную команду Японии со счётом 90:75.
В составе чемпионок лучшими в матче были Бриттни Грайнер (30 очков), Эйжа Уилсон (19 очков) и Брианна Стюарт (14 очков). У японок наиболее результативными в игре стали Маки Такада (17 очков), Нако Мотохаси (16 очков) и Руи Матида (8 очков).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).
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