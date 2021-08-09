Президент «Днепра» высказался о критике Ярославы Могучих за фото с Марией Ласицкене на ОИ

Президент баскетбольного клуба «Днепр» Валерий Кондратьев отреагировал на критику в сторону украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде.
«Хочу ещё раз поздравить Ярославу Могучих с заслуженной олимпийской медалью и попросить нашу землячку не обращать внимания на поток глупой критики за фото с олимпийского стадиона.
За свою яркую карьеру в столь юном возрасте Ярослава прославила нашу Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые. В жизни, как и в спорте, много зависти от несправедливости. Уверен, ты и с этим справишься, а твои друзья всегда тебя поймут и поддержат.
Ждём в Днепре!» – написал Кондратьев в своём «фейсбуке».
Напомним, Мария Ласицкене одержала победу на Олимпиаде в Токио, став единственной участницей соревнований, которой удалось преодолеть высоту 2,04 метра. Ярослава Могучих завоевала бронзовую медаль.
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