Президент «Днепра» высказался о критике Ярославы Могучих за фото с Марией Ласицкене на ОИ

Президент баскетбольного клуба «Днепр» Валерий Кондратьев отреагировал на критику в сторону украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде.

«Хочу ещё раз поздравить Ярославу Могучих с заслуженной олимпийской медалью и попросить нашу землячку не обращать внимания на поток глупой критики за фото с олимпийского стадиона.

За свою яркую карьеру в столь юном возрасте Ярослава прославила нашу Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые. В жизни, как и в спорте, много зависти от несправедливости. Уверен, ты и с этим справишься, а твои друзья всегда тебя поймут и поддержат.

Ждём в Днепре!» – написал Кондратьев в своём «фейсбуке».

Напомним, Мария Ласицкене одержала победу на Олимпиаде в Токио, став единственной участницей соревнований, которой удалось преодолеть высоту 2,04 метра. Ярослава Могучих завоевала бронзовую медаль.