Дуайт Ховард отреагировал на обвинения «Лейкерс» в старости состава

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард признался, что не считает возраст игроков команды проблемой.
«Они называют нас «старыми». Но мы не старые, мы опытные», — цитирует Дуайта Ховарда Clutch Points.
Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провел в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
«Лейкерс» стали первым клубом в истории лиги, пригласившим сразу шесть игроков старше 31 года за одно межсезонье.
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