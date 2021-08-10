Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Элфрид Пэйтон определился с новым клубом

Элфрид Пэйтон определился с новым клубом
Комментарии

«Финикс Санз» договорился о заключении однолетнего минимального контракта с разыгрывающим Элфридом Пэйтоном, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Пэйтон ранее играл за «Санз» в сезоне-2017/2018. Последние два года баскетболист выступал в составе «Нью-Йорк Никс». В 63 матчах минувшего регулярного чемпионата НБА Пэйтон набирал 10,1 очка, 3,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру. Элфрид потерял место в стартовом составе по ходу серии первого раунда плей-офф с «Атланта Хоукс». «Нью-Йорк» решил не продлевать с ним сотрудничество в межсезонье.

В «Финиксе» Пэйтон будет выполнять роль третьего разыгрывающего после Криса Пола и Кэмэрона Пэйна, с которыми клуб договорился о продлении контрактов в межсезонье.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021