Элфрид Пэйтон определился с новым клубом
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«Финикс Санз» договорился о заключении однолетнего минимального контракта с разыгрывающим Элфридом Пэйтоном, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Пэйтон ранее играл за «Санз» в сезоне-2017/2018. Последние два года баскетболист выступал в составе «Нью-Йорк Никс». В 63 матчах минувшего регулярного чемпионата НБА Пэйтон набирал 10,1 очка, 3,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру. Элфрид потерял место в стартовом составе по ходу серии первого раунда плей-офф с «Атланта Хоукс». «Нью-Йорк» решил не продлевать с ним сотрудничество в межсезонье.
В «Финиксе» Пэйтон будет выполнять роль третьего разыгрывающего после Криса Пола и Кэмэрона Пэйна, с которыми клуб договорился о продлении контрактов в межсезонье.
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