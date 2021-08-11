Стефен Карри отреагировал на переход Лионеля Месси в «ПСЖ»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на переход экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ», отметив, что аргентинец взял себе 30-й номер в новом клубе.
«У Месси хороший вкус, как я вижу. Удачи в «ПСЖ», друг мой», – написал Карри на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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