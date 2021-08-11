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Расселл Уэстбрук объяснил, как будет уживаться в одной команде с Леброном Джеймсом

Расселл Уэстбрук объяснил, как будет уживаться в одной команде с Леброном Джеймсом
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал, как он представляет совместную работу с Леброном Джеймсом.

«Я всегда хочу оставаться верным себе. Но при этом я готов прислушиваться к окружающим. Я становлюсь частью невероятной организации, команды и игроков, у которых я могу поучиться. Леброн — один из лучших баскетболистов мира. Его способности на паркете можно только воображать.

Моя задача — облегчить ему игру. Я найду способ делать это на площадке. Владеть мячом, и что-то подобное. Я был в состоянии делать это много лет, и я собираюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Уэстбрука Essentially Sports.

Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.

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