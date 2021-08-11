Алексей Швед стал свободным агентом

Защитник Алексей Швед, который ранее выступал за «Химки», стал свободным агентом. Об этом сообщил агент игрока Обрад Фимич.

«Сегодня мы достигли договоренности с «Химками» о расторжении контракта Алексея Шведа. Хотим поблагодарить клуб за плодотворное сотрудничество на протяжении почти шести лет.

Сейчас подмосковная команда находится в тяжёлом положении, и нам с Алексеем очень хотелось бы, чтобы этот период поскорее закончился. А «Химки» поскорее вернулись бы в Единую лигу ВТБ», — цитирует Фимича «Спорт-Экспресс».

Алексей прошлым летом подписал трёхлетний контракт с «Химками». Игрок решил покинуть команду, поскольку «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из чемпионата Китая. Защитник отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей. Регулярный чемпионат Евролиги-2020/2021 Швед завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.