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О'Нил отреагировал на действия Шрёдера, отлонившего $ 84 млн и подписавшегося за $ 5,9 млн

О'Нил отреагировал на действия Шрёдера, отлонившего $ 84 млн и подписавшегося за $ 5,9 млн
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Прославленный баскетболист ряда клубов НБА, ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил прокомментировал подписание контракта разыгрывающего Денниса Шрёдера с «Бостон Селтикс». Напомним, Шрёдер подписал однолетний контракт на $ 5,9 млн.

«И ради этого ты ушёл?» — написал О’Нил в своём «инстаграме».

В ходе прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», которые были готовы подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия. Игрок принял исключение среднего уровня для неналогоплательщиков от «Селтикс» и выйдет на рынок свободных агентов через год в надежде получить более крупную зарплату.

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