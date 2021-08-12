Эксперт объяснил, почему Расселл Уэстбрук идеально подходит для Леброна и «Лейкерс»

Известный в прошлом игрок ряда клубов НБА, а ныне комментатор и телеведущий Джален Роуз высказался о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс», разыгрывающем Расселле Уэстбруке, объяснив, почему он подойдёт клубу из Калифорнии и его лидеру Леброну Джеймсу.

«Вы же знаете, как сильно я люблю Расселла. Когда на счету игрока в среднем трипл-дабл за сезон, то он подойдёт кому угодно. Расселл — просто образец зрелости. Он становился MVP лиги в начале карьеры, играл с лучшими в финале НБА: Харден, Кевин Дюрант, Пол Джордж, Брэдли Бил, а теперь и Леброн Джеймс и Энтони Дэвис», — сказал Роуз в эфире на канале ESPN в YouTube.



Ранее Уэстбрук объяснил, как он собирается уживаться в одной команде с Леброном Джеймсом.