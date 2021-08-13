Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру
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Лёгкий форвард Кайл Корвер завершил игровую карьеру, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
40-летний Корвер провёл в НБА 17 сезонов. Кайл войдёт в штаб главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша и будет отвечать за развитие игроков. Последним клубом Корвера стал «Милуоки», за который он выступал в сезоне-2019/2020. Форвард полностью пропустил прошлый сезон, однако официально не объявлял о завершении карьеры.
Корверу принадлежит рекорд НБА по проценту реализации трёхочковых. За сезон-2009/2010 Кайл забил 53,6% бросков из-за дуги. За карьеру в НБА в целом Корвер реализовал 42,9% трёхочковых бросков. Баскетболист занимает четвёртое место в истории по количеству попаданий из-за дуги — 2450.
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