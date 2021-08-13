Кавай Леонард получил новый контракт на $ 176,3 млн

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард подписал с клубом новый четырёхлетний контракт на 176,3 млн долларов, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Сделка включает опцию игрока на последний год контракта. Этим летом Леонард отказался от опции игрока на 36 миллионов долларов, чтобы выйти на рынок свободных агентов. Кавай мог подписать четырёхлетний контракт на 176,3 миллиона долларов или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму 235 миллионов. Игрок выбрал первый вариант.



В июле Леонард перенёс операцию по восстановления разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА. В 52 матчах прошлого регулярного чемпионата Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.

