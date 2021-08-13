Метта Уорлд Пис объяснил, почему отказался объединяться с Леброном Джеймсом

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис объяснил, почему решил отказать нынешнему лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, когда он, в бытность игроком «Кливленд Кавальерс», предложил ему присоединиться к команде, чтобы вместе побороться за титул.
«Это, конечно, большая честь. Леброн Джеймс просто ошеломил меня. Тогда он был в «Кавальерс». Помню то волнение — я был большим поклонником Леброна, даже несмотря на то что моложе его. Но тогда я не хотел играть с Коби, я не хотел играть с Леброном. Я хотел играть против этих ребят. Поэтому я принял решение отказаться. Я пытался договориться с «Детройтом», хотел поехать именно туда. Но когда ни одна команда меня не подписала, я всё-таки не перезвонил Леброну», — сказал Уорлд Пис в интервью на канале Club Shay Shay в YouTube.
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