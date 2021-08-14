Метта Уорлд Пис объяснил, почему преклоняется перед Майклом Джорданом

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис объяснил, почему он всегда восхищался Майклом Джорданом.



«Я наблюдал за его защитой, когда был ребёнком. Его атака была великолепной, но он невероятно играл в защите. Он один из лучших защитников, когда-либо игравших на фланге, и это заставило меня быть похожим на Майкла Джордана в защите», — приводит слова Метты Уорлд Писа Essentially Sports.



Метта Уорлд Пис завершил карьеру в 2017 году.



В начале мая 2020 года экс-баскетболист заявил, что принял решение взять фамилию жены, теперь он Метта Сэндифорд-Артест. Урождённый Рон Артест впервые изменил имя в 2011 году, именно тогда он и стал Уорлд Писом.