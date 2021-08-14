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Станислав Медведенко рассказал, как Шакил О'Нил растрачивал деньги

Станислав Медведенко рассказал, как Шакил О'Нил растрачивал деньги
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Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко рассказал несколько любопытных историй о легенде НБА Шакиле О'Ниле.

«Меня в Киеве вообще никто не узнаёт, а в Лос-Анджелесе до сих пор. Заходишь на паспортный контроль, открывают паспорт: «Какая-то у тебя знакомая фамилия, где-то я уже это слышал». В «Лейкерс» Шакил О'Нил был всегда душой компании. Шак постоянно придумывал развлечения. Если ты едешь с ним в ресторан, то заплатить за себя ты не можешь, он всё берёт на себя.

Если приходит молодой игрок в команду, пока у тебя будет первая зарплата, ты месяц ходишь, получаешь чек на еду. У нас были ребята, которые в кроссовках приехали и в спортивных штанах, грубо говоря, у них ещё не было денег, чтобы нормально одеться. Были такие моменты, когда Шак отвозил этих молодых в магазин, где они выбирали себе вещи, а он за всё это платил. Человек зарабатывал 100 миллионов, но точно так же он эти деньги тратил.

Когда подписал этот крупный контракт, зашёл в магазин Breitling и купил часы на всю команду. Потом это всё привёз в раздевалку и говорит: «Пацаны, каждый должен взять», — рассказал Медведенко в интервью YouTube-каналу «ПЕРЕГОВОРКА».

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