Леброн Джеймс опубликовал пост о Расселле Уэстбруке

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько фотографий, сделанных на совместной тренировке с новичком команды — Расселлом Уэстбруком.

«Тренируемся с Броди (прозвище Уэстбрука. — Прим. «Чемпионата»). Согласен, не думаю, что это сработает», – подписал фото Леброн.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.



Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.