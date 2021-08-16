Президент ЦСКА объяснил, почему не уволил главного тренера в межсезонье

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе.



«Согласитесь, основной критерий оценки работы тренера в больших клубах — результат. В этом плане к Димитрису претензий никаких. Команда постоянно на вершине, важно и то, что нынешний состав сформирован в результате большой совместной работы с Итудисом с учётом его игровой концепции.

Потому, во-первых, справедливо дать Димитрису ещё два года контракта, чтобы полностью реализовать все идеи, во-вторых, сторонний специалист потратил бы огромное количество времени на перестройку системы. Допустим, мы решили бы всё же «перезарядить» тренерский штаб, например, ради смены обстановки. Перемены ради перемен, назовём это так.

Есть ли кандидатуры, которые гарантированно сильнее Итудиса? На мой взгляд, таких тренеров нет. К тому же это привело бы к дополнительной нагрузке на клуб, который сейчас занят решением огромного количества организационных проблем, связанных с аренами, переездом команд и офиса. Взять на себя дополнительный риск в таких условиях просто неумно», — цитирует Ватутина «Спорт-экспресс».