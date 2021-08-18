Игрок НБА с контрактом на $ 60 млн вышел из тюрьмы, отсидев более половины срока

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли отсидел 78 из 120 положенных дней в тюрьме округа Райт и вышел на свободу, поскольку суд удовлетворил ходатайство баскетболиста об условно-досрочном освобождении за хорошее поведение, сообщает TMZ Sports.



24-летний Бизли в феврале признал себя виновным по одному пункту обвинения в угрозе применения насилия. Суд разрешил ему отбывать наказание в межсезонье НБА. В сентябре прошлого года Бизли арестовали за хранение марихуаны и угрозы семье, которая остановилась на автомобиле возле его дома. Баскетболисту предъявили обвинения в хранении наркотиков пятой степени тяжести и угрозе насилия.

В декабре Бизли признал себя виновным в угрозе применения насилия. Незадолго до этого он заключил с «Миннесотой» четырёхлетний контракт на 60 млн долларов. Обвинения в хранении марихуаны сняли, поскольку у жены баскетболиста было разрешение на её употребление в медицинских целях.

«Позвольте мне заново представить себя», — написал Бизли на своей странице в «Инстаграме».