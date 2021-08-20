Назван фаворит на MVP НБА в следующем сезоне. Леброна нет в топ-5

Американские букмекеры назвали главных претендентов на приз MVP НБА в сезоне-2021/2022. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Райан Уорд.



Шансы игроков на приз MVP НБА в сезоне-2021/2022 по мнению букмекеров.



1. Лука Дончич «Даллас Маверикс» – коэффициент 4,5

2. Стефен Карри «Голден Стэйт Уорриорз» – 7

3. Яннис Адетокунбо «Милуоки Бакс» – 7,5

4. Кевин Дюрант «Бруклин Нетс» – 8

5. Джоэл Эмбиид «Филадельфия Сиксерс» – 8,5

6. Дэмьен Лиллард «Портленд Трэйл Блэйзерс», Леброн Джеймс «Лос-Анджелес Лейкерс» – 12.



Ранее сообщалось, что форварды Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») разделили звание лучшего баскетболиста лиги, получив по 5 голосов. Никто из участников опроса не назвал лучшим форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.