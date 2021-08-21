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Стала известна дата возвращения Клэя Томпсона после двух пропущенных лет из-за травмы

Стала известна дата возвращения Клэя Томпсона после двух пропущенных лет из-за травмы
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«Голден Стэйт Уорриорз» планирует возвращение в строй атакующего защитника Клэя Томпсона на матч регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», который состоится 25 декабря на Рождество. Томпсон пропустил последние два года из-за травм ахила и крестообразных связок.

«Клэй может вернуться и немного раньше, но с учётом набора подходящей формы «Уорриорз» нацелены на Рождество и игру с «Санз». Понимаю, многие могут подумать, что всё затягивается, но Томпсон получил травму 18 ноября, так что пройдёт 13 месяцев с момента травмы ахилла. Если всё сложится хорошо, Клэй наберёт форму и почувствует, что готов вернуться раньше, он сделает это. Но после двух пропущенных сезонов нужно время, чтобы должным образом подготовить себя физически», – цитирует журналистку ESPN Рамону Шелберн Hoops Rumors.

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