Стала известна дата возвращения Клэя Томпсона после двух пропущенных лет из-за травмы

«Голден Стэйт Уорриорз» планирует возвращение в строй атакующего защитника Клэя Томпсона на матч регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», который состоится 25 декабря на Рождество. Томпсон пропустил последние два года из-за травм ахила и крестообразных связок.
«Клэй может вернуться и немного раньше, но с учётом набора подходящей формы «Уорриорз» нацелены на Рождество и игру с «Санз». Понимаю, многие могут подумать, что всё затягивается, но Томпсон получил травму 18 ноября, так что пройдёт 13 месяцев с момента травмы ахилла. Если всё сложится хорошо, Клэй наберёт форму и почувствует, что готов вернуться раньше, он сделает это. Но после двух пропущенных сезонов нужно время, чтобы должным образом подготовить себя физически», – цитирует журналистку ESPN Рамону Шелберн Hoops Rumors.
- 21 августа 2021
-
09:19
-
08:34
-
02:05
- 20 августа 2021
-
23:51
-
22:15
-
22:14
-
19:58
-
18:46
-
18:43
-
18:20
-
17:38
-
16:54
-
15:56
-
15:05
-
13:39
-
12:57
-
11:58
-
10:52
-
09:40
-
08:30
-
08:21
-
08:17
-
00:10
- 19 августа 2021
-
21:57
-
21:35
-
21:32
-
21:02
-
19:50
-
18:30
-
17:19
-
16:56
-
15:03
-
13:50
-
12:52
-
11:41