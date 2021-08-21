«Бруклин» и «Голден Стэйт» претендуют на одного из самых именитых ветеранов НБА

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Пол Миллсэп, в настоящее время являющийся свободным агентом, заинтересовал два клуба Национальной баскетбольной ассоциации. Речь идёт о «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Майк Сингер.



Последние четыре сезона Миллсэп провёл в составе «Денвер Наггетс». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА игрок в среднем за матч набирал 9,0 очка, совершал 4,7 подбора и выполнял 1,8 передачи.



В прошедшем сезоне НБА «Денвер» дошёл до полуфинала Западной конференции, где был побеждён «Финикс Санз» в четырёх матчах.



Ранее сообщалось, что центровой «Наггетс» Никола Йокич серьёзно похудел во время нынешнего межсезонья.

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