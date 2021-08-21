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«Филадельфия» уволила 17 сотрудников ради сохранения звезды

«Филадельфия» уволила 17 сотрудников ради сохранения звезды
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Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» уволил 17 сотрудников клуба, в том числе половину отдела скаутинга, сообщает The Philadelphia Inquirer. Увольнения произошли в целях сокращения расходов.

Среди уволенных сотрудников оказались генеральный менеджер фарм-клуба Мэтт Лилли, координатор скаутинга Кристиан Эндригиан, а также многолетние скауты команды Род Бейкер и Джордан Кон.

Уволенным также оказался старший директор по эксплуатации оборудования Скотт Рего, проработавший в клубе 34 года.

Ранее центровой Джоэл Эмбиид согласовал с «Филадельфией Сиксерс» супермаксимальное продление контракта на 4 года и 196 миллионов долларов. Центровой связан обязательствами с «Сиксерс» до 2027 года, в сумме за этот период он получит 261 миллион долларов. Контракт полностью гарантирован и не включает какие-либо опции по травмам, как было в прошлом соглашении баскетболиста.

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