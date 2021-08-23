Кевин Гарнетт некрасиво обошёлся с чемпионским напарником по «Бостону» Рэем Алленом

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт обрезал Рэя Аллена с фотографии с бывшими напарниками по команде. Гарнетт выложил снимок с Матча звёзд 2011 года, на котором помимо него изображены Рэджон Рондо и Пол Пирс. В оригинальной версии фото помимо них присутствует и Аллен.

Оригинал фото и версия Гарнетта доступны в «твиттере» NBA Central.

В 2012 году Рэй Аллен покинул «Бостон» и перешёл в «Майами Хит», с которым год спустя вновь стал чемпионом НБА. Легендарный разыгрывающий завершил карьеру в 2014 году. Что касается Гарнетта, то он, пятый номер драфта-1995, первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».