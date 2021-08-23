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Баскетболисты ЦСКА спустились в рудник шахты на полуострове Таймыр

Баскетболисты ЦСКА спустились в рудник шахты на полуострове Таймыр
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Игроки баскетбольного клуба ЦСКА спустились в рудник «Комсомольский», который расположен в шахте на полуострове Таймыр. Соответствующие фотографии появились в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно в официальном «твиттере» БК ЦСКА.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы выиграли у УНИКСа со счётом 3-0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

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