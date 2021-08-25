Дирк Новицки назвал лучшего соперника, с которым ему доводилось сталкиваться
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Чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки сказал, что самым сильным его оппонентом был Коби Брайант, который всю карьеру провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Коби… Мы пробовали всё, но так и не смогли остановить его. Против него не было защиты. Уровень его навыков был невероятен. Не существует броска, которого не было в его арсенале. Я 20 лет выступал в лиге, и для меня он, возможно, лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался», — приводятся слова Новицки в официальном «инстаграме» «Даллас Маверикс».
Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, двукратный обладатель награды самому ценному игроку финальной серии. Баскетболист погиб в январе 2020 года, разбившись на вертолёте.
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