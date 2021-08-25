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Агент: Тимофей Мозгов может получить предложение из НБА

Агент: Тимофей Мозгов может получить предложение из НБА
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Станислав Рыжов, агент российского центрового Тимофея Мозгова, рассказал о планах своего подопечного, который остался без клуба после потери «Химками» профессионального статуса.

«Сейчас Тимофей находится в Москве, наслаждается жизнью с семьей. Мы не торопимся, пока достойных предложений этим летом не получали. Если оно поступит – примем его, нет – будем ждать. Он готов и хочет продолжить карьеру. Начал самостоятельно тренироваться, чтобы быть готовым в случае чего.

Я бы не стал полностью исключать, что Мозгов позднее в течение сезона может получить предложение вернуться в НБА. У него отличная репутация за океаном, плюс столь опытный центровой может пригодиться любой команде в играх плей-офф», — цитирует Рыжова «Спорт-Экпресс».

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