Агент: Тимофей Мозгов может получить предложение из НБА

Станислав Рыжов, агент российского центрового Тимофея Мозгова, рассказал о планах своего подопечного, который остался без клуба после потери «Химками» профессионального статуса.



«Сейчас Тимофей находится в Москве, наслаждается жизнью с семьей. Мы не торопимся, пока достойных предложений этим летом не получали. Если оно поступит – примем его, нет – будем ждать. Он готов и хочет продолжить карьеру. Начал самостоятельно тренироваться, чтобы быть готовым в случае чего.



Я бы не стал полностью исключать, что Мозгов позднее в течение сезона может получить предложение вернуться в НБА. У него отличная репутация за океаном, плюс столь опытный центровой может пригодиться любой команде в играх плей-офф», — цитирует Рыжова «Спорт-Экпресс».