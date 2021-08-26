Два клуба НБА претендуют на подписание Святослава Михайлюка
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В услугах украинского баскетболиста Святослава Михайлюка заинтересованы два клуба НБА: «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс», сообщает Right Down Euclid.
Сезон-2020/2021 Михайлюк закончил в составе «Оклахома-Сити Тандер». Ранее «Оклахома» сделала квалификационное предложение украинцу, однако затем отозвала его.
В «Оклахому» Михайлюк был выменян из «Детройт Пистонс» в ходе сезона. Всего украинец принял участие в 66 матчах. В составе «Пистонс» Михайлюк вышел на площадку в 36 встречах, в среднем набирая 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за 16 минут на площадке. За «Оклахому» игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи за 23 минуты игрового времени.
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