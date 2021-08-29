Владимир Гомельский спрогнозировал период, который уйдёт на возрождение сборной России

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о времени, которое потребуется сборной России разных возрастов для того, чтобы вновь показывать достойные результаты.



«Сборные России разных возрастов неудачно выступили на всех Еврочелленджах. Это означает, что в ближайшие годы в составе сборной России сильных лидеров не появится. Возможны исключения, но маловероятны. Я уверен, что начинать возрождение отечественного баскетбола необходимо с ранней селекции и переподготовки детских тренеров. А это не быстрый процесс. Минимум 10-11 лет», — написал Гомельский на своём сайте.



Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение разыгрывающего Алексея Шведа завершить карьеру в сборной России.

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