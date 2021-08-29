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«Я не могу дышать». Полицейские США задержали игрока НБА жёстким удушающим приёмом

«Я не могу дышать». Полицейские США задержали игрока НБА жёстким удушающим приёмом
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Телеканал TMZ опубликовал запись ареста центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексона Хэйса, сделанную с нагрудного видеорегистратора одного из полицейских.

На видео можно заметить, что полицейские по прибытии сказали Хэйсу, что им нужно войти в дом, на что баскетболист ответил отказом. ПОлицейские попытались надеть на игрока наручники, однако Хэйс оказал сопротивление, оттолкнув полицейского в стену.

После этого представители стражей порядка повалили Хэйса на землю. На видео слышно, как он говорит: «Я не могу дышать». Через несколько мгновений полицейский уларил Хэйса электрошокером. В итоге офицерам удалось надеть наручники на Хэйса, который просил быть осторожнее с его рукой.

28 июля полиция прибыла в один из домов Лос-Анджелеса по вызову о факте домашнего насилия. При попытке входа в дом Хэйс всячески мешал правоохранителям, в результате чего началась драка. Полицейские вызвали помощь по рации.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Daily Mail.

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