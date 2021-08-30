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«Лейкерс» могут подписать одного из самых именитых центровых НБА

«Лейкерс» могут подписать одного из самых именитых центровых НБА
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» является главным претендентом на подписание центрового Деандре Джордана, в случае если он станет свободным агентом.

По информации The Athletic, «Бруклин Нетс» и Деандре Джордан работают над расставанием через потенциальный выкуп контракта. На данный момент у центрового остаётся два года и $ 19,7 млн по контракту с клубом.

Джордан перешел в «Нетс» одновременно с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом, подписав контракт в качестве свободного агента в межсезонье 2019 года. В то время он получил четырёхлетний контракт на сумму около $ 40 млн.

Джордан провёл 43 игры в сезоне-2020/2021, но его 21,9 минуты за матч стали самым низким показателем с сезона-2009/2010. В конце сезона регулярного чемпионата он выпал из ротации и не сыграл ни одной минуты в плей-офф.

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