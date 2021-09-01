Самый высокий игрок НБА Тако Фолл определился с новым клубом
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Центровой Тако Фолл, чей рост составляет 226 см, договорился о контракте с «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере».
У Фолла будет однолетний негарантированный контракт с «Кливлендом». Ранее он стал неограниченно свободным агентом, после того как «Бостон Селтикс» решил не продлевать с ним контракт.
226-сантиметровый Фолл — самый высокий игрок НБА. В дебютном сезоне-2019/2020 за «Селтикс» центровой провёл на площадке 7 матчей, набирая 3,3 очка и 2 подбора в среднем за игру. Большую часть чемпионата он провёл в Лиге развития, где набирал в среднем 12,9 очка, 11,1 подбора и 2,9 блок-шота. В сезоне-2020/2021 Тако сыграл 19 матчей в НБА, набирая 2,5 очка, 2,7 подбора и 1,1 блок-шота за 7,2 минуты.
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