Кевин Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри

Лидер клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант лайкнул пост в «Инстаграме», в котором процитировали бывшего игрока команды Майка Джеймса. Джеймс написал, что другой игрок «Бруклина» Кайри Ирвинг лучше лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и достоин входить в топ-4 лучших скореров в истории.
«Кайри более умелый игрок, чем Стеф. Стеф просто лучше попадает. А все остальные навыки лучше у Кайри», — писал Джеймс.
Фото: https://www.instagram.com/sidelinesources/
Ранее Дюрант и Карри вместе выступали за «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА и дважды был признан самым ценным игроком финальной серии. Что касается Карри, то он трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного чемпионата.
- 1 сентября 2021
-
13:17
-
12:14
-
11:12
-
10:04
-
09:12
-
00:16
- 31 августа 2021
-
23:44
-
23:32
-
22:41
-
21:47
-
21:16
-
21:08
-
19:35
-
18:25
-
17:37
-
16:46
-
16:41
-
14:26
-
13:52
-
12:17
-
11:18
-
10:19
-
09:09
-
07:56
-
00:06
- 30 августа 2021
-
23:20
-
22:53
-
21:31
-
20:40
-
20:35
-
18:22
-
17:14
-
16:34
-
14:35
-
13:21