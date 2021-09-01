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Кевин Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри

Кевин Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри
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Лидер клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант лайкнул пост в «Инстаграме», в котором процитировали бывшего игрока команды Майка Джеймса. Джеймс написал, что другой игрок «Бруклина» Кайри Ирвинг лучше лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и достоин входить в топ-4 лучших скореров в истории.

«Кайри более умелый игрок, чем Стеф. Стеф просто лучше попадает. А все остальные навыки лучше у Кайри», — писал Джеймс.

Фото: https://www.instagram.com/sidelinesources/

Ранее Дюрант и Карри вместе выступали за «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА и дважды был признан самым ценным игроком финальной серии. Что касается Карри, то он трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного чемпионата.

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