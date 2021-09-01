Рэджон Рондо прокомментировал возвращение в «Лейкерс»

Разыгрывающий Рэджон Рондо рассказал, что думает по поводу своего возвращения в «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист подписал однолетний контракт с клубом.
«Не думаю, что моя игра пошла на спад. Ты хорош лишь настолько, насколько верит в тебя твой тренер.
Вступая в новый сезон, я прекрасно осознаю, на каком этапе карьеры нахожусь. Но я верю, что всё ещё многое могу дать баскетболу», — приводятся слова Рондо в «твиттере» журналиста Томера Азарли.
Рондо стал свободным агентом после согласования выкупа контракта на $ 7,5 млн с «Мемфис Гриззлиз». Разыгрывающий уступил «Гриззлис» $ 2,6 млн — ровно такую же сумму он получит в «Лейкерс» и не потеряет в зарплате за сезон-2021/2022.
В составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.
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