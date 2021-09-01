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Бен Симмонс определил клубы, в которые хочет быть обменянным из «Филадельфии»

Бен Симмонс определил клубы, в которые хочет быть обменянным из «Филадельфии»
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Разыгрывающий Бен Симмонс определился с клубами, в которые он хочет быть обменян из «Филадельфии Сиксерс». Как сообщает Warriors Wire со ссылкой на слова анонимного управленца клуба Западной конференции, Симмонс хотел бы продолжить карьеру в одном из трёх интересных ему калифорнийских клубов. В Калифорнии базируется четыре клуба НБА — «Голден Стэйт», «Клипперс», «Лейкерс» и «Сакраменто». О каких именно трёх клубах идёт речь, не сообщается.

Кроме того, как сообщает The Athletic, Симмонс открыт к тому, чтобы продолжить карьеру в «Миннесоте».

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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