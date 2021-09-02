«Бруклин» подписал одного из лучших оставшихся свободных агентов НБА

Тяжёлый форвард Пол Миллсэп подписал однолетний минимальный контракт с «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



«Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Клипперс» претендовали на подписание Миллсэпа, но игрок выбрал «Бруклин» ради возможности побороться за титул чемпиона НБА. В прошлом 4-кратный участник Матча звёзд НБА выступал в составе «Денвер Наггетс». Миллсэп набирал 9,0 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи за 20,8 минуты на площадке при точности 47,6% с игры и 34,3% из-за дуги.

Ожидается, что в ближайшее время «Бруклин» выкупит контракт центрового Деандре Джордана, который должен получить $ 19,7 млн за два года. В заявке «Бруклина» нет свободных мест для гарантированных контрактов. «Нетс» могут подписать только двусторонее соглашение с одним баскетболистом.