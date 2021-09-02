«Бруклин» подписал одного из лучших оставшихся свободных агентов НБА

Тяжёлый форвард Пол Миллсэп подписал однолетний минимальный контракт с «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
«Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Клипперс» претендовали на подписание Миллсэпа, но игрок выбрал «Бруклин» ради возможности побороться за титул чемпиона НБА. В прошлом 4-кратный участник Матча звёзд НБА выступал в составе «Денвер Наггетс». Миллсэп набирал 9,0 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи за 20,8 минуты на площадке при точности 47,6% с игры и 34,3% из-за дуги.
Ожидается, что в ближайшее время «Бруклин» выкупит контракт центрового Деандре Джордана, который должен получить $ 19,7 млн за два года. В заявке «Бруклина» нет свободных мест для гарантированных контрактов. «Нетс» могут подписать только двусторонее соглашение с одним баскетболистом.
- 2 сентября 2021
-
17:38
-
17:16
-
15:37
-
14:21
-
13:18
-
11:58
-
11:25
-
11:10
-
10:04
-
08:44
- 1 сентября 2021
-
23:40
-
22:46
-
21:41
-
20:59
-
19:52
-
18:53
-
17:52
-
16:41
-
15:01
-
13:17
-
12:14
-
11:12
-
10:04
-
09:12
-
00:16
- 31 августа 2021
-
23:44
-
23:32
-
22:41
-
21:47
-
21:16
-
21:08
-
19:35
-
18:25
-
17:37
-
16:46