«Даллас» просмотрел трех именитых ветеранов НБА

32-летний Айзея Томас, 30-летний Лэнс Стивенсон и 35-летний Монта Эллис прошли просмотр в клубе НБА «Даллас Маверикс». Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Айзея Томас пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%. Стивенсон провел последний матч в НБА в апреле 2019 года, Эллис — в апреле 2017-го.
Напомним, победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах. Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами: «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
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