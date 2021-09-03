«Даллас» просмотрел трех именитых ветеранов НБА

32-летний Айзея Томас, 30-летний Лэнс Стивенсон и 35-летний Монта Эллис прошли просмотр в клубе НБА «Даллас Маверикс». Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Айзея Томас пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%. Стивенсон провел последний матч в НБА в апреле 2019 года, Эллис — в апреле 2017-го.

Напомним, победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки», обыгравший «Финикс Санз» в финале в шести матчах. Новый сезон начнётся 20 октября двумя матчами: «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».