Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Горан Драгич объединится с Лукой Дончичем в «Далласе»

Источник: Горан Драгич объединится с Лукой Дончичем в «Далласе»
Комментарии

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Горан Драгич продолжит карьеру в «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Джейк Фишер в своём «твиттере».

«Все мои источники в лиге рассказывают мне, что «Торонто Рэпторс» должен выкупить контракт Горана Драгича. После этого он перейдёт в «Даллас». — написал Джейк Фишер.

Напомним, ранее «Торонто» обменял Кайла Лоури на Горана Драгича и Прешеса Ачиуву в «Майами». За сезон-2021/2022 Драгич получит $ 19,4 млн. Словенец выступает за «Майами» с 2014 года. В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.

Ранее сообщалось, что Драгич может пополнить состав «Даллас Маверикс» уже в начале октября 2021 года.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021