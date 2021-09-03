Источник: Горан Драгич объединится с Лукой Дончичем в «Далласе»
Поделиться
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Горан Драгич продолжит карьеру в «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Джейк Фишер в своём «твиттере».
«Все мои источники в лиге рассказывают мне, что «Торонто Рэпторс» должен выкупить контракт Горана Драгича. После этого он перейдёт в «Даллас». — написал Джейк Фишер.
Напомним, ранее «Торонто» обменял Кайла Лоури на Горана Драгича и Прешеса Ачиуву в «Майами». За сезон-2021/2022 Драгич получит $ 19,4 млн. Словенец выступает за «Майами» с 2014 года. В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.
Ранее сообщалось, что Драгич может пополнить состав «Даллас Маверикс» уже в начале октября 2021 года.
Комментарии
- 3 сентября 2021
-
19:50
-
19:41
-
18:50
-
17:42
-
16:00
-
14:30
-
14:26
-
14:00
-
13:23
-
13:03
-
12:07
-
11:09
-
09:50
-
08:40
-
00:48
- 2 сентября 2021
-
23:45
-
21:55
-
20:54
-
20:00
-
18:51
-
18:47
-
17:38
-
17:16
-
15:37
-
14:21
-
13:18
-
11:58
-
11:25
-
11:10
-
10:04
-
08:44
- 1 сентября 2021
-
23:40
-
22:46
-
21:41
-
20:59
Партнерский контент