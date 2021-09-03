Источник: Горан Драгич объединится с Лукой Дончичем в «Далласе»

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Горан Драгич продолжит карьеру в «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Джейк Фишер в своём «твиттере».



«Все мои источники в лиге рассказывают мне, что «Торонто Рэпторс» должен выкупить контракт Горана Драгича. После этого он перейдёт в «Даллас». — написал Джейк Фишер.



Напомним, ранее «Торонто» обменял Кайла Лоури на Горана Драгича и Прешеса Ачиуву в «Майами». За сезон-2021/2022 Драгич получит $ 19,4 млн. Словенец выступает за «Майами» с 2014 года. В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.

Ранее сообщалось, что Драгич может пополнить состав «Даллас Маверикс» уже в начале октября 2021 года.