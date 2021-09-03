Родман рассказал, как Майкл Джордан забирал его с гулянки в Вегасе в разгар финала НБА

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал, как одноклубник по «Чикаго Буллз» Майкл Джордан забирал его в разгар вечеринки в Лас-Вегасе в дни финала НБА 1998 года с «Юта Джаз».
«Мне было так скучно. Один и тот же распорядок дня каждый день, день за днём. В итоге я пошёл к Филу Джексону и сказал ему: «Фил, мужик! Я должен всё обдумать. Мне нужно поехать в Вегас». Следующее, что вы можете знать — я в Вегасе, отрываюсь с кучей девушек. Вы могли видеть этот момент в «Последнем танце». Меня отпустили на два дня. Идёт четвёртый день, я продолжаю тусоваться. И кто приезжает в Вегас, чтобы забрать меня? Майкл Джордан. Он сказал: «Деннис, ты должен вернуться и поиграть». И я согласился с этим», — рассказал Деннис Родман в эфире подкаста Full Send.
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