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Деннис Родман — о современной НБА: это не баскетбол

Деннис Родман — о современной НБА: это не баскетбол
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Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман раскритиковал современный баскетбол, отметив, что ему сложно смотреть НБА в настоящее время.

«Смотрю ли я НБА? Не совсем. Я не знаю, просто иногда это трудно смотреть. Потому что то, как в эту игру играли мы — это было интенсивно и сосредоточено на соперничестве. Но сейчас это больше похоже на… Вы знаете, я не очень хочу смотреть, как раз за разом игроки бросают мяч с 50 футов в кольцо. Это уже не баскетбол.

Я к тому, что я всё понимаю, ты хочешь забросить мяч в кольцо, ты знаешь, как это делать с дальней дистанции, но боже! В игре должен быть азарт, как мы это делали раньше. Это сложно смотреть, но многим детям это нравится», — рассказал Деннис Родман в эфире подкаста Full Send.

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