Источник: Марк Газоль не вернётся в «Лейкерс» на следующий сезон

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль не вернётся в клуб на следующий сезон, сообщает The Athletic. Как сообщает источник, пока неизвестно, где будет выступать испанский баскетболист в новом сезоне. Ранее Газоль изъявил желание остаться в калифорнийском клубе, но подписание Деандре Джордана делает его ненужным клубу из Лос-Анджелеса.
До заявления Газоля о желании остаться в калифорнийском клубе ходили слухи о его возможном переезде в Европу — в «Барселону».
Марк Газоль является воспитанником «Барселоны», за которую профессионально выступал с 2004 по 2006 годы. Газоль с 2008 года выступает за океаном, в НБА он успел поиграть в таких командах, как «Мемфис Гриззлиз», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в них 5 очков, собирая 4,1 подбора, совершая 2,1 передачи и 1,1 блок-шота.
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