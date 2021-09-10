Титулованный игрок сборной Литвы завершил карьеру в 36 лет

Известный баскетболист Йонас Мачюлис объявил о завершении карьеры в 36 лет. Литовский форвард отыграл на профессиональном уровне 19 сезонов.
Последним клубом Мачюлиса был греческий АЕК. Ранее он выступал за мадридский «Реал», с которым выигрывал Евролигу и дважды побеждал в чемпионате Испании. В сезоне-2017/2018 литовский баскетболист защищал цвета «Локомотива-Кубань».
Ранее разыгрывающий Кевин Пангос подписал контракт с клубом НБА. 28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит» и был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, но баскетболист хотел продолжить карьеру в НБА и был готов ждать предложение контракта до осени.
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