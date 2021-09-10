Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» вышел бы в плей-офф НБА, если бы играл в этой лиге

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился мнением о перспективах своей команды выступить в НБА, если бы она вдруг попала в эту лигу.
«С тем баскетболом, который мы показываем в Евролиге в настоящее время, нам не составило бы труда делать то же самое в НБА против некоторых команд. И я вполне серьёзно говорю об этом. Я верю, что если бы «Анадолу Эфес», моя команда, чемпион Евролиги, играл бы в НБА, то вышел бы в плей-офф.
Да, НБА – это огромный рынок и великолепное шоу. У них есть сто игроков с огромным потенциалом: Леброн, Карри, Дюрант. Есть ещё баскетболистов сто подобного уровня, ну, может, пятьдесят-шестьдесят, с которыми нельзя сравнить никого в Европе. А вот всех остальных мы видели в их национальных командах. Мы стали свидетелями, как выступили США на последнем чемпионате мира, когда стали пятыми или шестыми. В этом году американцы выступали со звёздами, но у них всё равно были трудности. Думаю, что разница между звёздными и среднестатистическими баскетболистами НБА налицо. И я убеждён, что если взять в нашу команду одну большую звезду, то мы окажемся в плей-офф», – сказал Атаман в интервью на канале BasketNews в YouTube.
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