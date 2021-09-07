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Владимир Гомельский спрогнозировал топ-3 скореров сезона Евролиги

Владимир Гомельский спрогнозировал топ-3 скореров сезона Евролиги
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, кто составит топ-3 лучших скореров Евролиги. Напомним, сезон Евролиги-2021/2022 стартует 30 сентября, в розыгрыше примут участие три российских клуба — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Гомельский предположил, что тремя лучшими скорерами турнира станут Шабазз Напьер из «Зенита», Шейн Ларкин из «Анадолу Эфес» и Скотти Уилбекин («Маккаби Плейтика»).

Недавно ЦСКА усилил Алексей Швед. Ранее 32-летний баскетболист заключил трёхлетний контракт с «Химками», но решил покинуть команду, поскольку «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из чемпионата Китая. Защитник отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей.

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