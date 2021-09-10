«Парма» изменила название

«Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Papma-Parimatch» соответственно. Соглашение рассчитано на несколько сезонов.

Международная букмекарская компания и российский клуб начали сотрудничество в сентябре 2020 года. Логотип спонсора представлен на игровых майках. Кроме этого, «Париматч» имеет право вовлекать болельщиков в совместные мероприятия и инициативы.



«Впервые в истории профессионального спорта букмекерский бренд будет интегрирован в нейминг спортивного клуба. В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ и на международной арене баскетбольный клуб «ПАРМА» выступит под названием БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», – говорится в сообщении пресс-службы пермского клуба.