Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Парма» изменила название

«Парма» изменила название
Комментарии

«Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Papma-Parimatch» соответственно. Соглашение рассчитано на несколько сезонов.

Международная букмекарская компания и российский клуб начали сотрудничество в сентябре 2020 года. Логотип спонсора представлен на игровых майках. Кроме этого, «Париматч» имеет право вовлекать болельщиков в совместные мероприятия и инициативы.

«Впервые в истории профессионального спорта букмекерский бренд будет интегрирован в нейминг спортивного клуба. В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ и на международной арене баскетбольный клуб «ПАРМА» выступит под названием БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», – говорится в сообщении пресс-службы пермского клуба.

Новость по теме
Определён обладатель третьего места на Кубке Кондрашина и Белова
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021