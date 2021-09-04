Определён обладатель третьего места на Кубке Кондрашина и Белова

В Санкт-Петербурге завершился матч за третье место на Кубке Кондрашина и Белова, в котором встречались «Нижний Новгород» из одноимённого города и пермская «Парма». Встреча завершилась победой «Пармы» со счётом 76:57.
Первая четверть осталась за пермской командой — ко второй десятиминутке они вели в счёте с разницей в пять очков. Во второй четверти сильнее также оказались баскетболисты «Пармы» — на большой перерыв команды ушли при счёте 36:31 в пользу пермской команды.
В третьей четверти нижегородцам удалось сократить отставание в счёте до трёх очков. Решающей в матче оказалась четвёртая четверть, в которой «Нижний Новгород» набрал всего пять очков против 21 у пермяков.
Таким образом, «Парма» одержала победу и стала обладателем третьего места на Кубке Кондрашина и Белова.
В финале турнира встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
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