Сайт НБА представил топ-20 игроков лиги. Леброн Джеймс — на третьем месте

Канадская версия официального сайта НБА представила свою версию 20 лучших баскетболистов лиги в предстоящем сезоне. По мнению журналистов сайта, первое место в списке занял баскетболист «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, а лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс расположился на третьей позиции.



Топ-20 игроков НБА по версии канадского официального сайта



1. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

5. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

6. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

8. Джеймс Харден («Бруклин Нетс»)

9. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

11. Джимми Батлер («Майами Хит»)

12. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

13. Девин Букер («Финикс Санз»)

14. Крис Пол («Финикс Санз»)

15. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)

16. Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»)

17. Трей Янг («Атланта Хоукс»)

18. Донован Митчелл («Юта Джаз»)

19. Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»)

20. Бэм Адебайо («Майами Хит»)

20. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).