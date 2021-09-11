38-летний форвард УНИКСа Костас Каймакоглу завершил карьеру

Тяжёлый форвард казанского УНИКСа Костас Каймакоглу объявил о завершении карьеры, сообщает Lotsos Sport.



Каймакоглу выступал за УНИКС с 2012 года. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 38-летний баскетболист принял участие в четырёх встречах, набирая в среднем 3,0 очка и совершая 2,0 подбора.



До перехода в состав казанского клуба Каймакоглу выступал в Греции за «Панатинаикос», «Маруси» и «Нир Ист».



За карьеру Каймакоглу принял участие в 85 матчах Евролиги, набирая в них в среднем 6,5 очка, совершая 3,5 подбора и отдавая 1,5 результативной передачи.



В 2011 году в составе «Панатинаикоса» Каймакоглу стал чемпионом Евролиги. Кроме того, он становился бронзовым призёром Евробаскета в составе сборной Греции в 2009 году.