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«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной»

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной»
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В городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (Испания) завершился второй полуфинальный матч Суперкубка Испании по баскетболу, в котором встречались местный «Тенерифе» и мадридский «Реал». Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 72:70.

Хозяева паркета успешно начали встречу — к первому перерыву «Тенерифе» вёл в счёте с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке «Реалу» удалось прибавить, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграться — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:31 в пользу «Тенерифе».

В третьем игровом отрезке «Реалу» удалось отыграть ещё одно очко отставания, однако решающей в матче стала четвёртая четверть, в самом начале которой мадридскому клубу удалось совершить рывок в девять очков. «Тенерифе» предпринял попытку отыграться, однако попытка хозяев паркета не удалась. Итоговый счёт встречи — 72:70.

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