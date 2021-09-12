ЦСКА этим летом хотел заполучить MVP Евролиги

MVP Евролиги, разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич этим летом мог перебраться в ЦСКА. Об этом он сам рассказал в интервью на канале BasketNews в YouTube.
«Этим летом я получил предложение от ЦСКА. Не стал бы говорить, что само предложение было неожиданным, но оно поступило очень рано. Кажется, это было в июне, когда я был в сборной. Признаюсь, предложение было действительно отличным, и я был очень рад, что они проявили ко мне интерес. В моём представлении ЦСКА всегда был и будет одной из лучших команд.
Но в то же время я начал обсуждать с агентом возможность отъезда в НБА. Тогда у меня была 90-процентная договорённость о соглашении с «Оклахомой». При этом я осознавал, что «Оклахома» не до конца уверена, а я не хотел ждать, тем более что у меня было предложение от ЦСКА.
Конечно, я также вёл переговоры с «Эфесом», которому сказал, что получил хорошее предложение от ЦСКА, но добавил при этом, что турецкий клуб для меня в приоритете. В конечном итоге я был счастлив, что «Эфес» понял моё желание остаться в команде и предложил мне такие же условия, которые меня полностью устроили», – рассказал Мицич.
Мицич продлил контракт с «Эфесом» до 2024 года. За три года баскетболист заработает 16,65 млн евро. Соглашение было подписано по схеме «1+1+1».
- 12 сентября 2021
-
14:55
-
14:21
-
13:13
-
11:48
-
10:37
-
09:46
-
09:14
-
07:45
-
00:58
-
00:31
- 11 сентября 2021
-
23:32
-
22:58
-
21:54
-
20:53
-
20:47
-
18:24
-
17:23
-
17:11
-
16:22
-
14:53
-
13:24
-
12:14
-
10:56
-
09:30
-
00:59
- 10 сентября 2021
-
23:52
-
22:57
-
22:05
-
21:49
-
20:53
-
19:51
-
18:48
-
17:59
-
16:51
-
16:00