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ЦСКА этим летом хотел заполучить MVP Евролиги

ЦСКА этим летом хотел заполучить MVP Евролиги
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MVP Евролиги, разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич этим летом мог перебраться в ЦСКА. Об этом он сам рассказал в интервью на канале BasketNews в YouTube.

«Этим летом я получил предложение от ЦСКА. Не стал бы говорить, что само предложение было неожиданным, но оно поступило очень рано. Кажется, это было в июне, когда я был в сборной. Признаюсь, предложение было действительно отличным, и я был очень рад, что они проявили ко мне интерес. В моём представлении ЦСКА всегда был и будет одной из лучших команд.

Но в то же время я начал обсуждать с агентом возможность отъезда в НБА. Тогда у меня была 90-процентная договорённость о соглашении с «Оклахомой». При этом я осознавал, что «Оклахома» не до конца уверена, а я не хотел ждать, тем более что у меня было предложение от ЦСКА.

Конечно, я также вёл переговоры с «Эфесом», которому сказал, что получил хорошее предложение от ЦСКА, но добавил при этом, что турецкий клуб для меня в приоритете. В конечном итоге я был счастлив, что «Эфес» понял моё желание остаться в команде и предложил мне такие же условия, которые меня полностью устроили», – рассказал Мицич.

Мицич продлил контракт с «Эфесом» до 2024 года. За три года баскетболист заработает 16,65 млн евро. Соглашение было подписано по схеме «1+1+1».

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