Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко награждён орденом Александра Невского, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

В опубликованном документе отмечается, что Кущенко удостоен данной награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Кущенко руководит Единой лигой ВТБ с июня 2014 года. До этого он работал на посту президента пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт», занимал должность генерального директора и президента московского ЦСКА, с 2009 по 2014 годы был генеральным директором Союза биатлонистов России. В мае 2011 года Кущенко вошёл в совет директоров клуба НБА «Нью-Джерси Нетс» (ныне называется «Бруклин Нетс»).