Сергей Кущенко награждён орденом Александра Невского
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко награждён орденом Александра Невского, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
В опубликованном документе отмечается, что Кущенко удостоен данной награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Кущенко руководит Единой лигой ВТБ с июня 2014 года. До этого он работал на посту президента пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт», занимал должность генерального директора и президента московского ЦСКА, с 2009 по 2014 годы был генеральным директором Союза биатлонистов России. В мае 2011 года Кущенко вошёл в совет директоров клуба НБА «Нью-Джерси Нетс» (ныне называется «Бруклин Нетс»).
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