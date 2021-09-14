Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко награждён орденом Александра Невского

Сергей Кущенко награждён орденом Александра Невского
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко награждён орденом Александра Невского, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

В опубликованном документе отмечается, что Кущенко удостоен данной награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Кущенко руководит Единой лигой ВТБ с июня 2014 года. До этого он работал на посту президента пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт», занимал должность генерального директора и президента московского ЦСКА, с 2009 по 2014 годы был генеральным директором Союза биатлонистов России. В мае 2011 года Кущенко вошёл в совет директоров клуба НБА «Нью-Джерси Нетс» (ныне называется «Бруклин Нетс»).

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021