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Джон Уолл может пропустить весь сезон НБА

Джон Уолл может пропустить весь сезон НБА
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл может пропустить весь сезон-2021/2022, о чём сообщил инсайдер Даниэль Лернер. Напомним, ранее игроку объявили, что он не проходит в состав.

Ранее Уолл провёл встречу с руководством «Хьюстона». Стороны договорились о том, что клуб попытается найти для баскетболиста новую команду. Игрок будет участвовать в процессе, его пожелания по месту продолжения карьеры будут учтены.

«Хьюстон» не собирается выкупать контракт Уолла на два года и $ 91,7 млн. «Рокетс» придётся отдать ценные активы для сброса контракта Уолла, ценность на рынке которого считается отрицательной. Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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